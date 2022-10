Vercelli: "In mensa dosi da fame"

«La qualità dei pasti non è eccellente, ma è la quantità il problema maggiore»: questo è il ritornello che si può sentire intonare tra i genitori che accompagnano i figli alle scuole primarie di Vercelli Rodari, Angela, Bertinetti e Gozzano.

«Mio figlio - dice una mamma - mangia di tutto, per cui non si lamenta della qualità, piuttosto a volte torna a casa ancora con molta fame». «L’altro giorno hanno servito una fetta di prosciutto con due pomodori - aggiunge un papà - Come si può pensare di sfamare così un bambino vivace di 9 anni?». Unica voce fuori dal coro una nonna: «Non siamo in albergo, sia i genitori sia i bambini devono sapersi adattare: ci lamentiamo delle verdure servite, ma siamo noi adulti a non abituarli a una corretta alimentazione che comprenda anche ortaggi e frutta, con quelli si riempirebbero».





