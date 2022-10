I 100 anni della "Vita Casalese"

Un giornale vicino alla gente, che propone notizie che non si trovano su altre testate.

Un settimanale, La Vita Casalese, che ha sempre rappresentato la voce del popolo e nel tempo è stato in grado di garantire un’informazione pluralistica. Attuale, coraggioso, in stretto contatto con il suo territorio, che si estende su quattro province. Sono solo alcune delle tante espressioni utilizzate venerdì pomeriggio nel corso del convegno che ha celebrato il “centenario di vita della Vita”, definita come una “vera gemma” che deve essere difesa e tutelata.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 28 ottobre