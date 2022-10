Vercelli: una domenica a “ritmo” di corsa e premi

Una variegata serie di appuntamenti podistici “riempiranno” l’intera mattinata di domenica 30 ottobre nel capoluogo. Ci riferiamo alla 12ª “Half Marathon - Città di Vercelli” e alla 3ª “5.000 Viali”, seguite a ruota dalla 5 chilometri non competitiva.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati dall’Asd “Atletica Vercelli ’78”. La mezza maratona, inserita nel calendario nazionale della Fidal (Federazione italiana di Atletica leggera), nel corso degli anni è riuscita a conquistarsi uno spazio di rilievo tra gli sportivi, considerando altresì che il tracciato di 21,097 chilometri “sforerà” nel territorio comunale di Prarolo, offrendo così ai podisti la possibilità di cimentarsi in un’alternanza di scorci cittadini e rurali.

La competizione agonistica di 5 chilometri lungo i viali si prevede sarà altrettanto apprezzata vista l’assegnazione dei titoli regionali assoluti sulla distanza. Premi maschili e femminili saranno garantiti ai primi cinque classificati assoluti e ai primi tre di ciascuna categoria (Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores). La “5000 Viali”, come spiegato dal presidente del Comitato provinciale Fidal Vercelli-Biella, Daniele Scudellaro, rientra nella “Corri Piemonte”, ovvero un ciclo di 20 gare ufficiali in programmazione sul territorio regionale.

«Una bella occasione, tutte le volte è una gran festa», ha dichiarato il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, nella conferenza stampa di presentazione di giovedì 27 ottobre in Comune, evidenziando una particolare «attenzione perché ci siano meno disagi possibili per il traffico» da equilibrare con «la necessità di fare il nostro giro dei viali in modo gioioso e fluido», ma anche auspicando che «continui questo clima, direi ideale, per la mezza maratona». Da parte dell’assessore comunale con delega allo sport, Domenico Sabatino, un ringraziamento «alla nostra polizia locale per l’ottima sinergia con tutti i volontari» e un’ennesima sottolineatura sulla viabilità per garantire la buona riuscita delle varie manifestazioni podistiche.

Il ritrovo per i partecipanti è dalle ore 8 in piazza Cavour per la consegna dei pettorali e del pacco gara, mentre le partenze scatteranno con la seguente cadenza oraria: alle 9.30 la mezza maratona, alle 9.45 la “5000 Viali”, poi la 5 chilometri non competitiva. Come già avvenuto lo scorso anno (era domenica 24 ottobre 2021 - nda), in veste di apripista è stata confermata Samantha Profumo, la ciclista vercellese ben nota alle cronache per le sue imprese sportive e la sua grande disponibilità nell’appoggiare varie iniziative specialmente di carattere benefico o solidale. A livello di servizi offerti a tutti i podisti, i promotori assicurano la custodia chiavi, servizi igienici, ristori, segnalazione chilometrica e cronometraggio con microchip. Il percorso della “5000 Viali” è il seguente: corso Libertà, viale Garibaldi, corso De Gasperi, corso Italia, corso Palestro, piazza Solferino, corso De Gregori, via XX Settembre e rientro su corso Libertà. Per la “Half Marathon”, come antecedentemente menzionato, l’itinerario sarà pressoché identico, ma con l’aggiunta di un’andata e ritorno fino a Prarolo proprio per raggiungere i 21,097 chilometri.

«Credo che nel complesso della manifestazione si potranno raggiungere i 300 partenti. E’ qualcosa in più rispetto all’anno scorso - ha affermato Piero Volpiano, presidente dell’Asd “Atletica Vercelli ’78” - Sul piano tecnico, per la gara dei 5 chilometri, ho avuto adesioni di tre atleti particolarmente veloci che hanno prestazioni personali attorno ai 14 minuti che, a livello mondiale è marginale, ma a livello nazionale si collocano ai vertici. Quindi sarà sicuramente una gara combattuta». Appoggio pieno anche da parte del Coni, rappresentato in conferenza stampa dal Delegato provinciale, Laura Musazzo: «Questa Amministrazione è vicina al mondo dello sport e questa è una cosa positiva in quanto sul territorio stiamo facendo rete. La squadra vincente porta avanti successi e per il Vercellese è importante avere questo tipo di collaborazione».