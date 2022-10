Le Frecce tricolori nel cielo di Vercelli a settembre 2023

I cieli della città di Vercelli, nel mese di settembre 2023, si “tingeranno” di verde, bianco e rosso in occasione della grande esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Dopo lo spettacolo avvenuto nel 1979 e l’annullamento di un analogo evento nel 1993 a causa del maltempo, ecco che finalmente il capoluogo tornerà ad ospitare una manifestazione di eccezionale richiamo attrattivo, tant’è che si parla di un minimo di 15mila spettatori fino ad arrivare a 50mila (se non oltre) presenze.

«Un’iniziativa che è nata da una proposta di Agostino Gabotti e subito accolta dal presidente della Fondazione “Cassa di Risparmio di Vercelli”, Aldo Casalini. Abbiamo lavorato con il dovuto silenzio perché è una manifestazione che vede un’occasione per Vercelli - ha affermato il primo cittadino, Andrea Corsaro, dando l’annuncio ufficiale in una conferenza stampa indetta questa mattina, giovedì 27 ottobre, in Municipio - Occorre una pianificazione e l’inserimento nel calendario dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare».

L’esibizione gratuita delle Frecce Tricolori dovrebbe svolgersi domenica 10 o domenica 24 settembre, in base alle condizioni meteo di quei giorni, nell’area Sud della città di Vercelli, nei pressi della pista dell’aeroporto civile al margine della periferia. Una manifestazione del genere «ha delle grande ricadute» e soprattutto una richiesta di «denari», ha proseguito Corsaro, invitando nuovamente a lavorare tutti in stretta collaborazione: «Oggi non ci sono Ascom e Confesercenti perché abbiamo voluto usare tempistiche ridotte e una certa forma di riservatezza, per cui bisognava mandare le delibere entro il termine di ottobre e logicamente c’è stata una parte organizzativa che ha dovuto muoversi, per quanto riguarda gli atti, sia per la calendarizzazione sia per le certezze e le coperture di quello che sarà un grande evento per Vercelli».

«Sono stato coinvolto in prima persona in questa esperienza programmatica che speriamo dia degli ottimi risultati, ma comunque la "strada" non è in discesa, ma in salita perché moltissime saranno le problematiche da risolvere da un punto di vista burocratico, di circolazione e di pubblica sicurezza, ma anche economico - ha asserito il presidente dell’Aeroclub “Marilla Rigazio”, Pietro Bacchi - Ringrazio per l’appoggio il Comune, la Provincia e tutte le autorità di Vercelli perché vedo con soddisfazione che hanno colto questo problema e lo appoggiano come non mai capita nelle Amministrazioni. Sarà comunque un piacere, poi, vedere Vercelli come punto focale di questa manifestazione».

Il prossimo anno, inoltre, ricorrerà il 100° dell’Aeronautica Militare e Vercelli sarà l’unica città in Piemonte che potrà festeggiare questo importante anniversario storico. Oltre allo spettacolo delle Frecce Tricolori, la giornata del 10 o 24 settembre sarà caratterizzata da altre cinque esibizioni sempre in ambito aeronautico. Nel corso dei prossimi mesi, comunque, verranno progressivamente resi noti ulteriori dettagli anche sulla serie di eventi collaterali pensati appositamente per questa grande manifestazione vercellese.

L'articolo completo sul numero de La Sesia di venerdì 28 ottobre