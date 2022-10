L'Asl Vercelli cerca giovani volontari per la campagna "Safe night"

L’Asl di Vercelli si sta occupando di realizzare sul suo territorio interventi di prevenzione che interessano la comunità e perseguono gli obiettivi del Piano locale di Prevenzione, in adempimento del Piano nazionale.

In particolare, si ricercano giovani volontari e volontarie di età compresa tra i 18 e i 30 anni per la realizzazione di un progetto della campagna Safe Night, attiva da diversi anni in tutta la Regione, dedicato alla promozione di stili di vita consapevoli nei contesti del divertimento notturno. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Cooperativa Alice/Progetto Neutravel che da anni segue queste tematiche in tutta la Regione Piemonte. Le persone interessate potranno usufruire di un momento formativo della durata di una giornata intera prevista per sabato 19 novembre, in orario 9-13 e 14-18.

"La formazione riguarderà principalmente il fenomeno dell’uso di alcol e sostanze illegali nei giovani e giovani adulti - spiegano dall'Asl - In particolare i temi presentati verteranno su: principali classi di sostanze, effetti, rischi e danni delle stesse; gestione delle crisi correlate all’uso di sostanze e alcol, norme di legge. Sarà adottata la metodologia "train the trainers", che permette di formare persone affinché siano in grado a loro volta di trasferire conoscenze e competenze ai loro pari/co-associati. A chi si candida all’attività volontaria e accede alla formazione è richiesta la partecipazione agli interventi sul territorio affiancando, secondo la propria disponibilità, i professionisti della Cooperativa Alice negli interventi di sensibilizzazione nei luoghi del divertimento notturno".

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni saranno aperte fino al 6 novembre 2022, per un massimo di 20 persone. In caso di numerose richieste di partecipazione, verrà effettuata una selezione. Il 10 novembre le persone che saranno scelte riceveranno una email, in cui si confermerà la loro partecipazione. Per maggiori informazioni [email protected] e 3281503546. Per l’iscrizione cliccare qui.