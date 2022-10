Strada statale 703: terminati i lavori sul tratto in direzione Vercelli

Sono stati completati in anticipo sui tempi gli interventi sulla statale 703 “Tangenziale Est di Novara” nel tratto compreso fra i comuni di Trecate e Mortara.

Lo comunica Anas, che precisa: "Il tratto della carreggiata in direzione Vercelli è stato interessato dai lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale per uno spessore di circa 40 centimetri. Completato, inoltre, nel corso della mattina di martedì 25 ottobre, il tracciamento della segnaletica orizzontale, ed entrambe le carreggiate sono tornate percorribili in anticipo rispetto al cronoprogramma".