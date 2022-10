Problemi di malfunzionamento per WhatsApp

I primi problemi sono stati segnalati dalle 8.30/9 di stamattina, martedì 25 ottobre: WhatsApp non funziona.

Il sistema non invia e non riceve messaggi: inviando un WhatsApp, compare l'orologino (che significa attesa) e non la spunta che indica "messaggio inviato". Pare che ci sia un problema a livello mondiale, con disservizi "a macchia di leopardo", mentre in Italia il blocco della messaggistica è abbastanza uniforme sul territorio. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile", fa sapere un portavoce.

Intanto su Twitter sta spopolando l'hastag #Whatsappdown.