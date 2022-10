Bruno Casalino e il libro che mancava sulla Pro Vercelli

Bruno Casalino aggiunge un’altra deliziosa perla alla sua lunga collezione di volumi dedicati alla città di Vercelli e alla sua amata Pro Vercelli.

Con “Bianche Casacche – Storie e personaggi in mezzo secolo di Pro Vercelli” l’autore, storico collaboratore e corsivista de La Sesia, va infatti a stanare aneddoti, episodi e personaggi degli ultimi 50 anni (e oltre) di Pro. Anni a volte difficili, combattuti, disputati in Serie minori, ma non per questo meno affascinanti o ricchi di ricordi, di curiosità e di campioni. Al pari degli uomini e degli atleti, veri protagonisti del volume (edito dalla Effedì, 239 pagine, 18 euro) che ne escono a tuttotondo, a testimonianza di come il tempo che scorre è sempre prezioso, soprattutto quando il precipitato dei ricordi e delle malinconie viene tratteggiato da una penna sapiente, sempre moderna perché asciutta, ora ironica, sempre puntuale e avvincente, come quella di Bruno.

Un volume dedicato sia a chi quelle partite le ha viste e seguite, sia a chi, più giovane, forse si potrà rendere conto di cosa volesse dire un “Robbiano” colmo di 5-6.000 spettatori, senza recinzioni (o al massimo con la famosa ‘ragnà’ arrugginita a delimitare il terreno di gioco dai Popolari). Senza né Var, né IV uomo, né velenose diatribe sui social media. I “Facebook” e i “Twitter” di quel tempi (non meno velenosi, ma più ruspanti e senza filtri), erano la panchina o il bar con gli amici. Magari davanti ad un bel bicchiere di Barbera. O di Chinotto. “Neri”, ovviamente. E a chi desideri approfondire la citazione, basterà sfogliare le pagine di questo gioiello di storia non solo sportiva.

