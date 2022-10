Vercelli: sindacati in piazza per la sicurezza sul lavoro

Presidio di Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte orientale e Uil Biella Vercelli nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, nel capoluogo tra via Vittorio Veneto e corso Libertà.

I sindacati manifestano per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro: "Dall’inizio del 2022 i morti sul lavoro in Italia sono quasi 700, una media di 3 al giorno - spiegano Cgil, Cisl e Uil - In Piemonte, nei primi otto mesi dell’anno, si è registrata una crescita del 40% di infortuni (oltre 37.000) e gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 60. A questo triste primato concorre anche la Provincia di Vercelli dove da inizio anno alla fine del mese di agosto si sono registrati 1208 infortuni di cui 2 mortali".

A livello nazionale sono oltre 400.000 le denunce di infortuni e una crescita di più del 7% per le denunce di malattie professionali. "Lo scorso anno le ispezioni nelle aziende hanno evidenziato irregolarità per il 69% delle aziende controllate. Per salute e sicurezza sul lavoro si arriva al 77% di irregolarità - proseguono i sindacati - E questo con una quantità di organi di controllo e vigilanza ridicola per 1.600.000 imprese. Non sono numeri, sono persone! La salute e sicurezza sul lavoro non sono stati argomento di interesse nella recente campagna elettorale, eppure questi temi riguardano la vita delle persone, la loro dignità, i diritti fondamentali".



Ecco le richieste di Cgil, Cisl e Uil: