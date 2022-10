Visibile anche nel Vercellese l'eclissi solare parziale di martedì 25

Nella mattinata di domani, martedì 25 novembre, sarà visibile (meteo permettendo) un'eclissi parziale di sole che interesserà tutta l'Italia, compreso il Vercellese, che rientra nella fascia in cui l'oscuramento è previsto per il 25% (clicca qui per vedere l'animazione sul sito della Nasa).



Come riporta il sito Astronomia.com, a Torino il "primo contatto" avverrà alle 9,19, la fase massima verso le 10,11 per terminare intorno alle 11,06. Un’eclissi solare parziale si verifica quando solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna. Le prossime eclissi visibili in Italia sono previste il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027.

"Bisogna sempre ricordare che, nei casi di eclissi di Sole, non si deve mai osservare direttamente il Sole nel proprio strumento (fotocamera, smartphone, cannocchiale o telescopio che sia), se non adeguatamente protetto da appositi filtri. Si può incorrere in danni permanenti alla vista e all’apparato utilizzato e non c’è da scherzare. Viceversa, con la nostra strumentazione adeguatamente schermata da appositi filtri, vale sempre il suggerimento di scattare delle foto soprattutto nell’istante di fase massima", raccomandano da Astronomia.com.