Pro Vercelli: una sconfitta che interrompe la "striscia" positiva

Una sconfitta che non ci voleva per la Pro Vercelli che vede così interrompersi la striscia di tre vittorie consecutive. Domenico pomeriggio al “Piola” la Pro Sesto si è imposta per 2-1: vantaggio lombardo con Bruschi al 10’, pari vercellese con Comi al 75’, gol vittoria dei lombardi con Gerbi all’82’.

La Pro Vercelli di mister Paci ha giocato con Rizzo; Iezzi (dal 63′ Renault), Masi, Perrotta, Iotti (dall’11’ Anastasio); Corradini, Calvano; Della Morte (dal 63′ Arrighini), Vergara (dal 76′ Gatto), Mustacchio (dal 46′ Saco); Comi. A disposizione Valentini, Rigon, Louati, Macchioni, Silvestro, Guindo, Grbic.

Mister Andreoletti ha fatto giocare la sua Pro Sesto con Botti; Giubilato, Marzupio, Toninelli; Gattoni, Wieser (dal 76′ D’Amico), Sala (dal 68′ Boscolo Chio), Maurizii; Capelli, Gerbi, Bruschi (dal 68′ Capogna). A disposizione Del Frate, Santarelli, Ferrero, Della Giovanna, Moreo, Moretti.

I risultati della decima giornata del girone A di Serie C: Arzignano Valchiampo-Lecco 0-2, Juventus Next Gen-Triestina 1-0, Mantova-Pergolettese 2-1, Padova-Novara 1-2, Pordenone-Feralpi Salò 0-1, Pro Patria-Virtus Verona 1-0, Pro Vercelli-Pro Sesto 1-2, Renate-Albinoleffe 0-0, Sangiuliano City Nova-Vicenza 0-1, Trento-Piacenza 2-2.

La classifica: Lecco 20 punti; Feralpi Salò e Renate 19; Novara, Padova, Pordenone e Vicenza 17; Arzignano Valchiampo 16; Pro Patria e Sangiuliano City Nova 15; Pro Sesto, Pergolettese e Pro Vercelli 14; Juventus Next Gen 12; Albinoleffe e Mantova 11; Trento 9; Triestina 7; Virtus Verona 5; Piacenza 4.