Vercelli: seminario "La prevenzione è vita"

Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno. In questa occasione, l'Associazione Go Fit Vercelli - che ha come missione quella di promuovere l'attività fisica e stili di vita sani nella popolazione - e la Lilt Vercelli hanno organizzato un incontro informativo, "La prevenzione è vita", con la partecipazione dell'oncologo Domenico Manachino (presidente Lilt Vercelli), del nutrizionista Raffaele Picco e di Roberta Savio (presidente Go Fit) dottoressa in Scienze motorie. L'appuntamento è per venerdì 28 ottobre, dalle ore 18, nella sede dell'Associazione in via Marangoni 2 a Vercelli. L'incontro, a offerta libera, è aperto a tutti.

"La prevenzione è la prima arma per combattere il tumore al seno - spiegano gli organizzatori - Individuarlo precocemente può aumentare infatti la possibilità di guarigione e ampliare le opzioni terapeutiche a disposizione. Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile in tutte le fasce di età. Esso colpisce una donna ogni 8 nell’arco della vita. Grazie però ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il costante incremento dell’incidenza (+0,9% ogni anno), di tumore al seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità fa segnare un calo del 2,2% ogni anno. Circa 9 donne su 10 sono vive dopo 5 anni (87%) dalla diagnosi di tumore mammario e 8 su 10 (80%) lo sono dopo 10 anni".

Il progetto Prevenzione Serena del Servizio sanitario nazionale offre la possibilità alle donne in età compresa tra 45 e 70 anni di fare l'indagine radiologica a titolo gratuito ogni due anni. "Tuttavia la malattia è in forte crescita tra le donne più giovani. Negli ultimi 6 anni l’incidenza, in Italia, del tumore al seno è aumentata del 29% tra le giovani di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Benché si assista nella maggior parte dei casi a una guarigione, ci sono ancora casi in cui le cure non risultano efficaci".

Fatte queste premesse, la Lilt di Vercelli si è fatta promotrice del progetto “Sui passi di Venere” per portare un più approfondito impegno nell’ambito della prevenzione del tumore al seno e Go Fit vuole dare il suo contributo.

Il progetto ha come obiettivi: informare la popolazione femminile della provincia di Vercelli e sensibilizzarla sull’importanza dei programmi regionali e nazionali di screening (da qui l'idea del seminario di venerdì 28 ottobre); ed eseguire ogni due anni la visita senologica con esame ecografico alle donne di età compresa tra 30 e 45 anni, in particolare riguardo a soggetti con fragilità e familiarità alla neoplasia mammaria. "Tale procedura mirata precede la mammografia che coinvolge tutte le donne dai 45 anni. Scopo di questo screening è di informare la donna su fattori di rischio generici e specifici e di offrire un metodo valido per individuare situazioni che necessitano di un successivo esame diagnostico o talora solo una osservazione più ravvicinata".

Lo screening prevede l'uso esclusivo di apparecchiature a ultrasuoni (come quelle usate in gravidanza) ed è innocuo e indolore. Attualmente il progetto è stato avviato a Borgosesia, grazie alla disponibilità del CdU (Centro Diagnostico Uffredi), e a Moncrivello – località Trompone - con la collaborazione della Casa di Cura Luigi Novarese.

"A Vercelli ci è stato donato un ecografo dalla Confartigianato - dice il presidente Lilt Manachino - e grazie alla collaborazione del dottor Maurizio Passera inizieranno a breve gli esami nei locali della Confartigianato in corso Magenta 40. Stiamo acquistando le sonde ecografiche specifiche (per prenotazioni telefonare alla sede Lilt: 0161 255517). È chiaro che questo progetto, che vuol essere di lunga durata, avrà un impatto economico notevole e per poterlo attuare la Lilt dovrà effettuare una raccolta fondi importante attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni, mercatini e chiedendo l’aiuto di enti benefici, di Fondazioni, ecc.".

Chi volesse contribuire, potrà farlo direttamente nella sede della Go Fit, in via Marangoni 2A. Si potrà anche fare un'offerta libera durante il seminario del 28 ottobre e in occasione di una Ride (pedalata speciale di Group Cycling) in programma sabato 29 ottobre. Infine, si può donare direttamente alla LILT, tramite: CC Postale n. 12717138; Codice Iban postale IT5800760110000000012717138.

Per partecipare al seminario telefonare alla segreteria Go Fit al 378 9401110.