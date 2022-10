Domenica 23 al Ferrante primo derby femminile

Sconfitta di misura, 1-2, in rete Gashi, per l’Academy Pro Vercelli nella quarta giornata dell’Eccellenza femminile, mentre il Vercelli Woman è stato battuto per 3-0 dalla Novese al “Costante Girardengo” di Novi Ligure.

Buona comunque la prestazione delle due formazioni vercellesi che si sono battute vendendo cara la pelle alle avversarie.

Gli altri risultati del girone A di Eccellenza: Novara-Alessandria 0-1, Cit Turin Lde-Pianezza 1-0. Riposava il Torino. La classifica: Novara e Cit Turin Lde 9 punti; Torino e Alessandria 7; Academy Pro Vercelli e Bulè Bellinzago 6; Novese 3; Vercelli Woman 0.

Per la quinta giornata domenica 23 ottobre alle 15, sul terreno di gioco del campo “Ugo Ferrante” di corso Rigola, andrà in scena il primo derby in campionato tra le padrone di casa del Vercelli Woman e l’Academy Pro Vercelli.

Nell’Under 15 il Vercelli Woman ha invece perso 5-1 in casa con la Quaronese. Sabato 22 ottobre alle 10,30 al “Galli” di Baveno le vercellesi affronteranno il Città di Baveno.