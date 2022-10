Vercelli: l'idea di una nuova 'ztl' divide i commercianti del centro

«Da quando sono iniziati i lavori in via Laviny è aumentato il passaggio dei pedoni, così come il numero di persone che si fermano a guardare le vetrine». «La zona pedonale non ha aiutato a portare gente a Vercelli, anzi l’ha allontanata; l’area che abbiamo in città è sufficiente perché non tutte le persone hanno la possibilità di camminare per raggiungere i nostri negozi».

Sono due pensieri, contrapposti, dei commercianti delle vie centrali Laviny, Balbo, Fratelli Bandiera e Ferraris. A tutti piace la nuova pavimentazione posata in questi mesi, ma l’idea di allargare la zona a traffico limitato o di istituire un’area completamente pedonale, non trova pareri unanimi. Così, mentre qualcuno annuncia una raccolta firme per estendere la ztl, qualcun altro propone parcheggi a disco orario. Ma «prima di tutto, occorre incrementare i posteggi, per evitare che i visitatori e i clienti debbano girare ore per trovarne uno».

