Vercelli: aiuti economici tolti per il 2022 ai minori disabili?

Ci sarà tempo fino a mercoledì 16 novembre (i termini sono stati aperti lunedì 17 ottobre) per partecipare ai bandi per l’assegnazione dei contributi economici ai cittadini di Vercelli per far fronte al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, e dell’affitto di casa.

Saranno erogati 259.000 euro, provenienti per la maggior parte dal canone addizionale che Asm riconosce annualmente al Comune, i restanti da Ato 2. Le risorse disponibili sono le stesse dello scorso anno, ma cambiano la ripartizione e le voci, passate da cinque a tre. Manca, in particolare, la voce relativa agli interventi a favore di minori disabili.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 21 ottobre