Omicidio Martinelli: resta in carcere l'uomo fermato dai carabinieri

Nella mattinata di ieri, mercoledì 19 ottobre, nella Casa Circondariale di Vercelli, si è svolta l’udienza di convalida del fermo operato a carico di Nicolae Capstrimb, il 20enne moldavo indagato come presunto autore dell’omicidio di Cristian Martinelli.

Presenti, oltre all’indagato e al suo difensore, anche il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vercelli, Anna Caffarena, e il personale del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Alessandria, che, rispettivamente, coordinano e conducono le indagini. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, il giudice per le indagini preliminari Valeria Rey non ha convalidato il fermo, ma ha comunque disposto l’applicazione, nei confronti del 20enne moldavo, della custodia cautelare in carcere.

I carabinieri spiegano che "le indagini proseguono a ritmo serrato, anche in attesa dell’esito dell’esame autoptico previsto nei prossimi giorni. Almeno due, al momento, le altre persone che avrebbero partecipato attivamente al brutale pestaggio, tra le quali una donna".