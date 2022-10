Inaugurato in piazza Roma l’hashtag #Vercelli

Una grande scritta con l’hashtag #Vercelli da oggi è in “bella mostra” in piazza Roma, nei giardini antistanti la stazione ferroviaria del capoluogo. Non solo come segno di benvenuto per i visitatori che arriveranno in treno, ma per sottolineare l’appartenenza ai cosiddetti “Distretti del Commercio del Piemonte”.

«Un’occasione per richiamare come la città si stia impegnando perché il commercio abbia sempre più attenzione da parte dell’Amministrazione comunale», ha dichiarato il sindaco Andrea Corsaro nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 ottobre, prima di tagliare il nastro e scoprire il velo poggiato sulla scritta. Non solo il presente, ma anche una prospettiva futura è quella che Corsaro ha delineato dando conferma di quanto già emerso nelle scorse settimane: «Il “Distretto del Commercio” è un’iniziativa regionale che ci vede partecipi con un progetto. Avremo poi il restyling di viale Garibaldi, con una versione molto più green e uno sfondo indubbiamente importante per quello che è l’arrivo nella città di Vercelli. In collaborazione con Ascom e Confesercenti e con questo impegno della Regione, questa iniziativa ci ha visto partecipare con particolare impegno e volontà, essendo stati tra quelli che si erano proposti nella prima occasione del “Distretto del commercio”, ma dando ora a questa “visione” dei nuovi contenuti e una maggiore possibilità di incidere sugli aspetti immediati delle necessità dei cittadini, dei commercianti e di quelle imprese che le nostre Associazioni di categoria seguono con così grande professionalità».

Parole di compiacimento, poi, sono state formulate da Angelo Santarella, presidente di Ascom Vercelli: «Noi che rappresentiamo le imprese non possiamo che essere grati davanti a questa iniziativa e ringraziare la Regione e l’Amministrazione comunale perché tutte le volte che la città viene resa più attraente, ovviamente, le conseguenze ricadono sui nostri commercianti che tanto hanno bisogno di avere “pubblico” nel capoluogo». Sulla stessa linea di pensiero e aspettative anche Germana Fiorentino nella sua veste di direttore di Confesercenti Vercelli: «L’insegna della città e l’analoga scritta più piccola che verrà posizionata nelle attività commerciali sono simbolici, ma è solo l’inizio. Un progetto forte di rivitalizzazione del commercio che deve e dovrà essere assolutamente centrale per la nostra città».

Sono circa 400 i commercianti vercellesi che hanno aderito al “Distretto del Commercio” e che, come accennato precedentemente, riceveranno nei prossimi giorni una riproduzione dell’hashtag #Vercelli da esporre appositamente nei loro negozi e nelle loro vetrine. «Speriamo che questa scritta sia di buon auspicio per il futuro del commercio vercellese e che ne abbia da gioire tutta la città», è la chiosa dell’assessore comunale Domenico Sabatino che ai giornalisti ha detto che la grande scritta, sebbene sia già predisposta, verrà illuminata solo nei prossimi mesi quando verranno completati tutti i lavori che interesseranno piazza Roma.