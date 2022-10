Alluvione ottobre 2020: 1,2 milioni di euro per il Vercellese

Nuovi interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per rendere funzionali le infrastrutture pubbliche danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2020 arrivano dall'assessorato alle Opere pubbliche con il Dipartimento della Protezione civile nazionale.

Sono in tutto 1,2 milioni di euro per la provincia di Vercelli, su un totale di 6,5 milioni di euro. I Comuni destinatari sono Balmuccia (50.000 euro), Campertogno (216.161,90), Carcoforo (13.500), Civiasco (136.000), Cravagliana (130.000 più 127.338,72), Mollia (115.000), Piode (90.000), Postua (15.000 più 15.000), Rassa (105.000), Scopello (120.000), Serravalle Sesia (15.000) e Valduggia (55.000).

L'ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio come Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. “Sono passati molti mesi da quel disastroso ottobre, ma non abbiamo smesso di articolare le nostre richieste e oggi possiamo disporre di questi ulteriori stanziamenti che ci consentono di realizzare oltre 90 interventi in favore di Comuni e consorzi di bonifica”, affermano Cirio e l’assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi. "In complesso, con gli stanziamenti precedenti, arriviamo ad oltre 150 milioni di euro per i territori devastati dall'alluvione il 2 ed il 3 ottobre 2020”.