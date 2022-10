Vercelli: al Civico un convegno sulla sicurezza degli impianti termici

Ogni anno si verificano in Italia centinaia di casi di intossicazioni da monossido di carbonio, sostanza molto pericolosa per la salute umana, che può essere letale già a basse concentrazioni.

Le statistiche dimostrano che gran parte dei casi sono legati a installazioni o manutenzioni degli impianti termici non realizzate a regola d’arte oltre che all’impiego non appropriato degli utilizzatori come stufe, caldaie e cucine. Il Comando dei vigili del fuoco e il Comune di Vercelli, in collaborazione con gli Ordini professionali e l’Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e con il patrocinio della Camera di Commercio, intendono sensibilizzare sull’argomento i professionisti, gli installatori, gli amministratori condominiali e tutta la cittadinanza.

A tal fine, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza, hanno organizzato un convegno al Teatro Civico, in Via Monte di Pietà 15 a Vercelli, che si terrà martedì 18 ottobre con inizio dalle ore 14.30. L’ingresso al convegno è libero, fino ad esaurimento dei posti. “La sicurezza e l’incolumità dei cittadini sono una priorità dell’Amministrazione, pertanto promuoviamo e sosteniamo ogni azione di sensibilizzazione alla prevenzione delle diverse situazioni di pericolo, che possono verificarsi anche in ambito domestico – dice il sindaco Andrea Corsaro – inoltre la collaborazione ed il confronto tra cittadini e professionisti del settore permetterà di avvicinarsi al tema della sicurezza degli impianti termici, suggerendo comportamenti corretti".

Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche di pericolosità della sostanza, le norme in materia di sicurezza degli impianti termici, e casi pratici di intossicazione rilevati nel territorio provinciale; inoltre, saranno discussi i profili di polizia giudiziaria connessi alle intossicazioni. “Le intossicazioni da monossido di carbonio determinano, ancora oggi, un significativo numero di vittime nel nostro Paese. È necessario far crescere la consapevolezza dei cittadini sulla pericolosità di questa sostanza e degli impianti non istallati o non manutenuti a regola d’arte. Confido che questo momento di confronto, aperto a professionisti, amministratori e a tutta la cittadinanza, possa contribuire a diffondere la cultura della sicurezza” dichiara Ciro Bolognese, comandante dei vigili del fuoco, che aggiunge: “Desidero ringraziare gli Ordini professionali, la Camera di Commercio e l’Anaci e, in particolare, il Comune di Vercelli per aver accolto con interesse l’iniziativa e per il prezioso contributo fornito per la sua organizzazione".

Relatori del convegno saranno Ciro Bolognese - comandante dei vigili del fuoco di Vercelli, Armando Ceresini - funzionario della Regione Piemonte e ispettore sugli impianti termici, Michele Conti - ingegnere dell’Ordine di Vercelli, Cesare Marzolla - addetto dell’ufficio di polizia giudiziaria del Comando dei vigili del fuoco di Vercelli e Mariagiovanna Compare, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.