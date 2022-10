Il 16 ottobre è la Giornata mondiale dell'alimentazione

Oggi, 16 ottobre 2022, si celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione. Monito di quest’anno è “Non lasciare nessuno indietro”, invito più che mai attuale visti l’aggravarsi della crisi della sicurezza alimentare e un numero mai così alto di persone è a rischio di soffrire gravi livelli di fame in Asia e Africa.



"Di fronte al rischio imminente di una crisi alimentare mondiale, dobbiamo affidarci alla forza della solidarietà e dello slancio collettivo per creare un futuro migliore, in cui tutti abbiano regolarmente accesso a una quantità sufficiente di cibo nutriente" ha dichiarato il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, intervenendo alla cerimonia a Roma.



L’evento si celebra ogni anno per commemorare la fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura - FAO avvenuta nel 1945. Nell’ambito della cerimonia d’interesse mondiale tenutasi lo scorso venerdì nella sede della FAO a Roma, si sono susseguiti gli interventi, tra gli altri, del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

L’edizione di quest’anno si svolge in una congiuntura storica in cui nuovi fattori, tra cui la vertiginosa crescita dei prezzi di alimenti, energia e fertilizzanti, si aggiungono alle tradizionali difficoltà come la crisi climatica e gli annosi conflitti armati, mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare in tutto il mondo. Continua, nel frattempo, l’effetto domino della pandemia Covid-19, che ha messo in evidenza quanto siano interconnesse le nostre vite ed economie.

Al fine di celebrare al meglio la giornata ma soprattutto di trasmettere l’importante messaggio, centinaia di iniziative correlate sono in corso in circa 150 Paesi del mondo dove l’invito all’azione è stato lanciato in oltre 50 lingue.

"Quest’anno, più che mai, la Giornata mondiale dell’alimentazione dovrebbe essere un appello a moltiplicare le iniziative per aiutare i piccoli agricoltori delle zone rurali, che garantiscono il cibo alle loro comunità e ai loro paesi, crisi dopo crisi, nonostante le disuguaglianze, le vulnerabilità e la povertà" ha commentato Alvaro Lario, Presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) delle Nazioni Unite.

"Il mio principale timore - ha concluso infine David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale - riguarda il futuro, in particolare la scarsa disponibilità di cibo in un contesto in cui le ripercussioni dei conflitti e dei cambiamenti climatici rischiano di sabotare la produzione di cibo a livello mondiale nei prossimi mesi. Il mondo deve aprire gli occhi di fronte a questa crisi alimentare di portata globale senza precedenti e deve agire immediatamente per impedire che sfugga a ogni controllo".

Tra le iniziative proposte in Italia, per giovanissimi e non (clic qui), di particolare interesse è il concorso poster per la Giornata mondiale dell’alimentazione 2022 dedicato ai giovani tra i 5 e i 19 anni. Lo scopo è quello di creare un poster che illustri un mondo in cui non viene lasciato nessuno indietro e tutti hanno accesso a un’alimentazione nutriente e a buon mercato. Il termine ultimo di invio degli elaborati è il 4 novembre 2022, direttamente dalla pagina web dedicata all’iniziativa (clic qui).