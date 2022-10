DiscoverEU, interrail: pass gratuiti per 35mila giovani

Si è aperto lo scorso 11 ottobre e rimarrà aperto fino alle 12 del 25 ottobre il bando autunnale DiscoverEu che assegnerà a 35mila giovani un pass gratuito per scoprire l’Europa in treno.



La partecipazione è molto semplice: basterà infatti iscriversi al Portale europeo per i giovani e rispondere alle cinque domande di un quiz e a una domanda di spareggio. I candidati nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2004 che supereranno con successo il quiz di selezione avranno la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 1º marzo 2023 e il 29 febbraio 2024.



"Il 2022 è l'Anno europeo dei giovani e ci troviamo in un momento cruciale della storia europea - ha affermato Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione - Dobbiamo concentrarci sulle generazioni più giovani per dare loro la possibilità di ampliare il proprio orizzonte e costruire un mondo più connesso e tollerante. È questo l'obiettivo di DiscoverEU. Grazie ai viaggi permette ai giovani di esplorare la nostra diversità, ma anche di scoprire i tantissimi punti che abbiamo in comune".



In questo anno 2022, “Anno europeo dei giovani”, è stato aumentato il numero di pass di viaggio disponibili, raggiungendo quota 70 mila in totale. Al bando di concorso indetto da DiscoverEu, che fa parte di Erasmus+, possono quindi partecipare tutti i giovani provenienti dai paesi partecipanti ad Erasmus+ e quindi anche da tutti i Paesi d’Europa ma anche da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.



I beneficiari avranno accesso a una tessera di sconto con oltre 40mila possibilità di riduzioni su trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi disponibili nei paesi ammissibili. Nel quadro dell'Anno europeo dei giovani la Commissione ha lanciato l'iniziativa faro "I giovani scoprono la cultura grazie a DiscoverEU nel 2022"; per questo motivo il 25 maggio 2022 è stato varato l'itinerario culturale DiscoverEU, una raccolta di destinazioni e settori culturali differenti negli ambiti dell'architettura, della musica, delle belle arti, del teatro, della moda, del design e in altri ancora.



I viaggiatori DiscoverEU potranno quindi visitare le Capitali europee della cultura, destinazioni aggiunte alla prestigiosa lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO o siti detentori del marchio del patrimonio europeo. Avranno infine l’occasione di fare tappa presso le città insignite del premio Access City Award, ossia città che hanno fatto il massimo per diventare più accessibili per tutti, a prescindere dall'età o dalla situazione in termini di mobilità o capacità.