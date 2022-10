Pellielo, 122 piattelli su 125, punta l'ottava Olimpiade

Ha chiuso la stagione alla grande il vercellese Giovanni Johnny Pellielo, realizzando il punteggio più alto in assoluto al Campionato italiano di società a Roma, 122 piattelli colpiti su 125, e conquistando il secondo posto con la sua società, le Fiamme Azzurre.

Il campione di tiro a volo Giovanni Pellielo, nato l’11 gennaio del 1970, nella sua lunga carriera agonistica iniziata nel 1988 vanta la partecipazione a sette Olimpiadi, ha conquistato quattro medaglie olimpiche individuali di cui tre argenti e un bronzo, e tantissimi titoli individuali e a squadre a livello mondiale ed europeo. Ora il suo obiettivo è partecipare all’ottava Olimpiade, quella di Parigi 2024.

Il secondo posto di società conquistato a Roma con le Fiamme Azzurre: "Sono soddisfatto del mio apporto alla squadra, ho colpito 122 piattelli ed è risultato il punteggio più alto di tutta la gara. Quindi posso dire che è andata molto bene e ho dimostrato di esserci. Si trattava dell’ultima gara della stagione, ora mi dedico alla preparazione per la prossima annata per farmi trovare pronto agli appuntamenti che contano".

Il 2022 di Pellielo: "Direi che è andato molto bene, ho fatto registrare il miglior punteggio mondiale con 124 piattelli su 125 all’Open, 123 piattelli alla Coppa Europa e 122 ora agli Italiani di società. Sono anche molto contento di come si è svolto il memorial dedicato a mio papà Ugo: eravamo in Puglia ad agosto, è stato un grande successo con ben 296 tiratori iscritti. La prossima edizione vorrei portarla qui da noi".

Il 2023: "Siamo già in fase di preparazione per la prossima stagione, mentre per quanto comporta le gare dobbiamo attendere il calendario ufficiale. Ci si allena al meglio per essere pronti per le gare di qualifica alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Vincere una gara di Coppa del Mondo fornisce l’accesso alla competizione olimpica e vorrei quindi riuscirci per arrivare a disputare la mia ottava Olimpiade. Questo è il mio principale obiettivo per la prossima stagione".