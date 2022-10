In ricordo della ristoratrice Milena Saia 2.600 euro in beneficenza

Caresana: circa 2600 euro donati in ricordo di Milena Saia, ristoratrice del paese, persona dal cuore grande, molto conosciuta e benvoluta. La morte di Milena, per tutti semplicemente “La Milly”, è avvenuta il 25 luglio, dopo 14 mesi vissuti tra speranza e sofferenza. Tanto è durata la sua lotta contro la malattia. Opere di bene: questo avrebbe voluto lei e questo è stato l’invito rivolto dalla famiglia a quanti intendevano ricordarla. Inizialmente la raccolta delle offerte avrebbe dovuto concludersi a fine agosto. Ma in realtà non si è fermata: è andata ben oltre, proseguendo fino ad ottobre inoltrato.

“Per quasi 3 mesi abbiamo ricevuto offerte in memoria di Milena - si legge in un messaggio della famiglia - La vostra generosità e il desiderio di ricordarla con un gesto di solidarietà ha continuato ad andare avanti. Solo ora possiamo condividere quali associazioni beneficeranno delle vostre donazioni. Vi ringraziamo di cuore”.

Ad Ail, l’associazione italiana contro leucemia, linfomi e mieloni sono stati devoluti 1500 euro; alla Lilt, la Lega italiana contro i tumori 580 euro; alla sezione di Vercelli degli Amici parkinsoniani 500 euro.