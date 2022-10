Vercelli: un euro al giorno garantisce un pasto in mensa a un bambino

Venti euro al mese per assicurare il pranzo a scuola a un bambino che diversamente non potrebbe averlo.

Un euro al giorno. Meno del costo di un caffè per permettere ai piccoli di asilo e primaria, appartenenti a famiglie in situazioni di difficoltà, di consumare un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale e di vivere il momento della refezione come i compagni, senza discriminazione alcuna. Questo grazie al progetto “Mangia con noi” giunto quest’anno all’11° edizione. L’iniziativa prevede che i sostenitori si facciano carico del costo del servizio di refezione scolastica per i bambini: l’importo è di 20 euro al mese. L’adottante non conosce il nome del bambino, la famiglia non sa chi la sta aiutando. Ne parla Silvana Coppo Pavese del Gruppo Volontariato Vincenziano.

