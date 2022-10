Vercelli: lo scivolo per invalidi? "Deve pagarlo l'inquilina"

Sono passati mesi e nulla è cambiato.

Neppure la rassicurazione del Comune sullo scivolo per i disabili - la realizzazione era prevista per settembre - ha avuto seguito e l’inquilina del palazzo Atc al numero 56 di corso Salamano ha praticamente trascorso l’estate chiusa in casa: «Segregata», commenta un altro residente dello stabile. E, ora, la brutta sorpresa: quello scivolo, la signora disabile, che ha fatto regolare richiesta, dovrà pagarselo. Dalla sede di Novara dell’Agenzia per la casa confermano: «Le spese di installazione in questione le deve, per legge, sostenere l’inquilino che ha fatto domanda». Senza contare, poi, altre problematiche, come un ascensore rotto, in attesa di soluzione da anni.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 14 ottobre