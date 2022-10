Vercelli: furti nei supermercati, denunciate tre persone

La polizia di Vercelli ha denunciato tre persone per furti compiuti nei supermercati cittadini.

Il personale della Squadra mobile della Questura di Vercelli nella serata di martedì 12 ottobre ha denunciato due donne ed un uomo, trentenni stranieri residenti nel pavese. I tre infatti, già gravati da precedenti specifici, sono stati notati aggirarsi per i parcheggi dell’area commerciale cittadina insospettendo gli agenti di pattuglia, che hanno pertanto deciso di sottoporli ad un controllo, a seguito del quale sono stati trovati in possesso di oggetti e generi alimentari rubati poco prima in alcuni noti esercizi commerciali cittadini.

I tre sono stati denunciati a piede libero, mentre i generi alimentari sottratti, per un valore complessivo di 900 euro, sono stati restituiti ai responsabili dei supermercati.