Medici in fuga dalle corsie: arrivano quelli "a gettone"

«La difficoltà nel reperimento di personale medico è un problema nazionale, ancor più acuto negli ospedali periferici, meno appetibili per i giovani medici come opportunità di crescita professionale e casistiche trattate».

Eva Colombo, direttore generale dell’Asl Vercelli, fa il punto su quella che ormai è diventata un’emergenza comune a tantissimi ospedali: la carenza di professionisti della sanità, tanto che anche al Sant’Andrea in tre reparti è stato necessario ricorrere ai “medici a gettone”. Come evidenzia Anaao Assomed, «nel 2021 in Piemonte i medici che hanno lasciato il Ssn sono cresciuti del 27%. Le fughe maggiori si sono registrate per gli specialisti coinvolti nei turni di Pronto soccorso». Colombo traccia anche il bilancio dei suoi primi 17 mesi alla guida dell’Asl Vc, tra emergenza pandemia e progetti in campo per il futuro.

