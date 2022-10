Bando luce e gas: "Sul sito del Comune non c'è nulla..."

“Non è possibile prendere visione del bando pubblicato sul sito www.comune.vercelli.it relativo ai contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e degli affitti”: ce lo segnala una vercellese che ha da poco letto sul nostro sito la comunicazione arrivata dal Comune.

Ci abbiamo provato anche noi, stessa sorte. Del resto, le domande per quei contributi possono essere inviate da lunedì 17 ottobre al 16 novembre e l’alternativa alla consultazione del bando sul sito del Comunque di Vercelli è “rivolgersi allo sportello del settore Politiche sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ovvero contattare il 334 3114079". Quindi, chiuso oggi pomeriggio.

Dunque, che fretta c’è? La fretta che i molti cittadini vercellesi in difficoltà economiche hanno di ottenere quei contributi, di essere certi di poterli avere per tirare un sospiro di sollievo. Magari perché hanno lo stesso timore di quella mamma, disoccupata, che, nonostante fosse entrata nella graduatoria della Regione Piemonte per avere il bonus per l’acquisto dei libri del figlio, non ha potuto beneficiarne perché quei fondi erano già finiti…

Del resto, infatti, come spiegano dal Comune, “la presentazione delle domande e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’erogazione dei contributi che avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate e secondo graduatorie appositamente redatte”.

La fretta c’è ed è ben motivata.