Giornate Fai autunno 2022: i siti culturali aperti

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate Fai d’autunno 2022. Anche quest’anno, il Fai - Fondo ambiente italiano dedica l’iniziativa al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi Fai e i Gruppi Fai Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

Saranno oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, in tutte le regioni: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, spaziando dall’archeologia all’architettura, dall’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall’antico al moderno, dalla città alla campagna. Palazzi, ospedali, carceri ma anche villaggi operai, industrie del made in Italy o borghi medievali: questo, e molto altro, sarà il patrimonio culturale dell’Italia che verranno svelate al pubblico durante le Giornate Fai d’autunno 2022. L’appuntamento sarà occasione di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili qui).

Le Giornate Fai d’autunno 2022 in provincia di Vercelli

Quest’anno gli appuntamenti del Fai in provincia di Vercelli sono tutti a Borgosesia, anche se non mancano aperture di beni nei dintorni della nostra città.