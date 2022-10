Vercelli: uomo senza fissa dimora aggredisce e provoca lesioni a un poliziotto

La polizia di Vercelli ha arrestato uno straniero senza fissa dimora per resistenza e lesione personale aggravata a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla serata del 9 ottobre scorso: alcuni residenti in via Dante Alighieri hanno segnalato la presenza di un uomo senza fissa dimora e in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale che, già dalle ore pomeridiane, bivaccava nell’androne di un condominio, occupandolo. All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i poliziotti, con atteggiamento aggressivo ed ostile. A quel punto, è intervenuta un’altra pattuglia: unitamente alla prima, ha cercato invano di mediare e di riportare alla calma l’uomo che, tuttavia, ha continuato ad adottare una condotta violenta e minacciosa e ad opporre resistenza.

Il personale di polizia ha tentato in tutti i modi di spostare l’uomo, che continuando ad opporre resistenza, ha reagito spingendo con forza uno degli operatori, facendolo cadere rovinosamente a terra e provocandogli delle lesioni al ginocchio. Anche in Questura l'uomo ha cercato lo scontro fisico con gli operatori che sono infine riusciti a contenerlo e, successivamente, a calmarlo. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesione personale aggravata a pubblico ufficiale. Dopo il processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà.