Vercelli: progetti e iniziative del Tavolo per la Sicurezza stradale

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre, si è svolta nella Prefettura di Vercelli, presieduta dal prefetto Lucio Parente, una riunione preliminare del tavolo per la Sicurezza Stradale per approfondire la tematica relativa al fenomeno dell’incidentalità stradale, con un focus speciale sugli incidenti che vedono il coinvolgimento di giovani.

"Hanno partecipato la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale (Ust), con la Referente provinciale di coordinamento scolastico, il rappresentante della Provincia e della polizia locale di Vercelli, i vertici delle Forze di polizia e della polizia stradale - spiegano dalla Prefettura - L’incontro è stato l’occasione per fare il punto della situazione sulla problematica in ambito territoriale e per tracciare le prime linee d’indirizzo intese a concordare azioni congiunte finalizzate a ridurre il rischio stradale, sensibilizzando, in particolare, le giovani generazioni attraverso attività didattiche e campagne informative in ambito scolastico".



Nel corso della riunione si è deciso di programmare diverse iniziative progettuali "che riguarderanno, in primo luogo, una sinergica attività di sensibilizzazione sull’educazione stradale rivolta agli studenti dei diversi ordini di scuole presenti sul territorio - proseguono dalla Prefettura - Quindi, la realizzazione di un convegno, prioritariamente destinato agli alunni delle Scuole secondarie di secondo grado per la divulgazione della cultura su una “guida sicura”; infine, una Giornata provinciale sul tema che concluderà l’iniziativa con l’esposizione di mezzi e attrezzature in dotazione alle Forze di polizia e degli Organismi sanitari e di soccorso, nonché la previsione di laboratori didattici itineranti, principalmente dedicati agli studenti delle scuole di primo grado!.

“L’attivazione del tavolo provinciale risponde alla fondamentale esigenza di affrontare con un approccio sistematico e integrato la complessità del fenomeno dell’incidentalità sulle strade, per un’azione coordinata di tutti organismi istituzionali al fine garantire una più efficace prevenzione attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani e del mondo della scuola”, ha dichiarato il prefetto. “I sinistri verificatisi negli ultimi mesi, purtroppo anche con esiti mortali - ha aggiunto il dottor Parente - richiedono infatti che, oltre all’azione di contrasto, sia importante anche realizzare mirate iniziative volte ad indirizzare i nostri ragazzi verso la cultura della sicurezza basata sull’educazione stradale e sulle condotte corrette da seguire, in maniera da evitare quelle, invece, sbagliate ed irresponsabili, attraverso la conoscenza delle principali regole da osservare per salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

La dirigente dell’Ust ha espresso “particolare apprezzamento per la sensibilità e l’attenzione al tema dimostrata da Enti e Istituzioni con il pieno coinvolgimento della Prefettura e per la disponibilità assicurata da parte delle Forze di polizia a fornire un concreto contributo alla realizzazione dell’iniziativa”. In un prossimo incontro in Prefettura saranno delineati nel dettaglio i contenuti e gli aspetti operativi delle progettualità programmate anche con il coinvolgimento delle Asl, del Servizio 118 e del Corpo dei Vigili del fuoco, per quanto riguarda i profili sanitari e del soccorso, in maniera da trattare anche i rischi connessi all’abuso di alcool e all’uso di stupefacenti che, oltre all’eccesso di velocità e ai comportamenti non prudenziali come l’uso del cellulare alla guida, rientrano tra le principali cause di incidentalità stradale.