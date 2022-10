Iti Faccio: 4 borse di studio in memoria di Maria Valentina Francia

"Sono orgogliosa di essere la dirigente di una scuola che premia lo studente diplomato lo scorso anno con il massimo dei voti, 100 e lode nella fattispecie, e tre studentesse che hanno raggiunto livelli di eccellenza in quanto a risultati scolastici”.

Queste le parole che riassumono lo spirito e l’emozione della dirigente dell’Iis Francis Lombardi Antonella Aliberti che ha presenziato alla cerimonia di consegna per le borse di studio alle migliori studentesse e studenti dei corsi meccanico e trasporti dell’Istituto. La consegna si è svolta questa mattina, martedì 11 ottobre, nell’aula magna della sede dell’Iti G.C. Faccio di Piazza Cesare Battisti; le borse di studio, assegnate da “Sambonet Paderno Industrie” e intitolate alla madre dei titolari dell’azienda vercellese “Maria Valentina Francia”.

Il premio più alto, 3000 euro, è stato assegnato Federico Rinaldo, studente che si è diplomato nell’anno scolastico 2021/2022 con il massimo dei voti, ovvero con 100 e lode, altri tre borse di studio da 1500 euro l'una sono state elargite a tre studentesse della seconda classe del corso di Meccanica: Giorgia Anselmo, Alessandra Pasquino e Lorena Sula. Hanno preso parte alla premiazione, oltre alla dirigente Aliberti, la professoressa Paola Savi, organizzatrice dell'iniziativa, Daniela Paglino e Veronica Calderini, in rappresentanza di Sambonet Paderno e Carlo Mezzano, direttore di Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia.

“Questo è un momento importante - ha dichiarato la dirigente - in quanto rappresenta una testimonianza forte relativa al successo del percorso formativo e scolastico degli studenti. Sono fermamente convinta che questo successo non sia una prerogativa delle scuole, ma che sia dovuto alla sinergia che si viene a formare tra i protagonisti della formazione e del mondo del lavoro. I ragazzi, dopo le ultime riforme scolastiche ministeriali, sono sempre più proiettati verso l’esterno, per questo motivo il collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro risulta importantissimo per far acquisire competenze fondamentali dal punto di vista professionale ed umano. Il fulcro dell'incontro di oggi siete voi studenti: senza il vostro impegno non sarebbe stato possibile, e vorrei vedere questo entusiasmo che state dimostrando per l’occasione, nello studio quotidiano” ha commentato divertita la dirigente Aliberti prima di passare la parola alla Daniela Paglino, manager delle risorse umane di Sambonet Paderno: “Contiamo che questo sia il primo anno di una lunga serie in cui Sambonet Paderno realizza questa collaborazione con gli istituti tecnici di Vercelli, Casale e Novara - ha affermato Paglino - L’iniziativa è stata realizzata al fine di far comprendere come l'azienda abbia interesse a stringere legami forti con il territorio, e della convinzione che i ragazzi siano il futuro del mondo del lavoro. Abbiamo pensato di premiare chi si è distinto negli studi ma con una sorpresa: abbiamo infatti avviato una fase due al fine di rafforzare ancora di più il legame tra la nostra azienda e gli Istituti tecnici del territorio, ovvero, i migliori diplomati delle tre scuole verranno invitati ad una visita all’interno dei nostri stabilimenti e, sulla base di quanto osservato, potranno sviluppare un progetto e un elaborato riguardante l’innovazione in campo tecnologico. Il migliore sarà premiato con una borsa di studio aggiuntiva di 2500 euro”.

Infine ha concluso la premiazione Carlo Mezzano, direttore di Confindustria Novara, Vercelli, Valsesia: “Ringrazio l’Istituto Francis Lombardi e Sambonet Paderno che è un’azienda di importanza fondamentale nel territorio e lancio solo un messaggio: noi stiamo lavorando ad un discorso di avvicinamento del mondo scolastico alle esigenze delle aziende. In particolare riteniamo che lo studente debba essere formato sulle nuove tecnologie, considerata la forte interazione tra macchine operatrici e le componenti informatiche". “Le imprese - ha concluso Mezzano - devono aprirsi nei confronti degli studenti in qualsiasi forma di collaborazione positiva e Confindustria si pone come collante per fare in modo che ciò si verifichi nel migliore dei modi”.