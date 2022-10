Criminalità: Vercelli al 64° posto

Se Milano si conferma prima nella classifica dell’Indice di criminalità del Sole 24 Ore, Vercelli sale di 19 posizioni nella classifica generale rispetto al 2021. Se lo scorso anno, infatti, era 83esima in classifica con 2354,1 denunce ogni 100 mila abitanti, il valore nel 2022 sale fino a 2816,1 denunce ogni 100 mila abitanti.

La situazione, rispetto ai reati denunciati, è cambiata notevolmente rispetto ad un 2021 in un contesto quasi totalmente pandemico. Ciò che salta subito all’occhio, ad una prima analisi, è l’aumento delle denunce per usura passate da 0 nel 2021 a 0,6 ogni 100 mila abitanti nel 2022 per un totale di 10. Sono diventati zero gli omicidi volontari consumati ma, così come nel trend italiano, anche a Vercelli sono aumentate considerevolmente le denunce per truffe informatiche. Si è passati infatti da 395,8 ogni 100 mila abitanti nel 2021 a 545,4 nel 2022. Rispetto al 2021, sono più che raddoppiate le denunce di incendi passando da 5,9 a 12,1. Più che raddoppiate, inoltre, anche le denunce per rapine: se nel 2021 erano state infatti solo 7,6 ogni 100 mila abitanti, nel 2022 il dato arriva a 19,9.

La classifica generale delle 106 province prese in esame dal Sole 24 Ore mostra comunque come, in cima alla classifica, ci sia ancora una volta Milano. Rimini sale di una posizione arrivando al 2° posto e al terzo posto appare Torino. Nel capoluogo piemontese, nel 2022, sono state registrate 5057,1 denunce ogni 100 mila abitanti; il dato peggiore riguarda le truffe e le frodi informatiche con un totale di oltre 16 mila denunce registrate.