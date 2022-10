"Storie di alternanza": in palio 10 mila euro per gli studenti del Quadrante

C’è tempo fino al 14 ottobre per partecipare a "Storie di alternanza" attraverso l’invio dei video-racconti: in palio 10mila euro per gli studenti del Quadrante.

Ultimi giorni per partecipare al Premio “Storie di alternanza”, l’iniziativa promossa dal sistema camerale con l’obiettivo di valorizzare i percorsi formativi degli studenti a cui aderisce anche la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Ad essere premiati saranno i video realizzati dai giovani protagonisti per raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolte a partire dal 1° gennaio 2020. Potranno partecipare, singolarmente o in gruppo, gli studenti di Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti Tecnici Superiori e dei Centri di Formazione Professionale.





«Una delle sfide più attuali ed urgenti, come emerge dai dati sulle difficoltà di reperimento dei profili professionali espressi dalle nostre imprese, è quella di ridurre il gap che separa mercato del lavoro e mondo della scuola» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «È fondamentale che gli studenti comincino a fare esperienze già durante il loro percorso di studi e ciò è possibile se esistono reti di soggetti, tra cui imprese ed istituzioni, impegnati nella formazione dei giovani, un ambito in cui il nostro Ente camerale è particolarmente attivo, sia con attività di orientamento che di sviluppo delle competenze».

Per i progetti presentati a livello locale, ossia nelle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, in palio un montepremi che ammonta complessivamente a 10.500 euro, con importi differenziati a seconda delle quattro categorie e della classificazione in graduatoria stabilita da un’apposita Commissione (1.250 euro al primo classificato, 1.000 euro al secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto). I video-racconti selezionati a livello locale (fino ad un massimo di tre per ciascuna categoria) verranno inoltre segnalati ad Unioncamere e potranno così partecipare al concorso nazionale, i cui premi finali ammontano complessivamente a 20 mila euro.

Due le scuole del territorio che si sono distinte a livello nazionale nelle precedenti edizioni del concorso, giungendo sul podio per la categoria istituti tecnici italiani: nel 2021 l’Iti “Giuseppe Omar” di Novara si è aggiudicato il secondo premio, dopo aver conquistato il primo e una menzione speciale nel 2020, mentre l’Iti “Giulio Cesare Faccio” di Vercelli ha raggiunto il terzo posto nella sessione di maggio 2019 e il secondo a novembre 2017.

Per partecipare al Premio “Storie di Alternanza” è necessario registrarsi sul portale storiedialternanza.it ed inviare la propria candidatura entro venerdì 14 ottobre 2022: regolamento e modalità di adesione sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Camera di Commercio ([email protected]).