Amicizia. E’ questo il tema che sta accompagnando, come filo conduttore, gli appuntamenti di Festa Popoli 2022.

Domenica 9 ottobre alle 17, al Mac, il Museo Archeologico di via Farini, è previsto l’appuntamento “Antiche amicizie tra Mediterraneo e Vercelli”, una visita guidata del museo, con il conservatore Fabio Pistan e la professoressa Eleonora Destefanis.

Lunedì 10 ottobre, alle 18 in seminario sarà la volta del contributo del mondo universitario, quello dell’Università del Piemonte Orientale. “La conduzione sarà a cura del professor Gianluca Gaidano, incaricato per l’università della cooperazione internazionale – spiega Alfonsina Zanatta, responsabile della Pastorale universitaria -. Insieme a lui ci saranno alcuni degli studenti giunti da noi grazie a progetti speciali, come ad esempio quello dei Corridoi universitari umanitari”. Seguirà un momento conviviale.

Martedì 11 ottobre invece, il contributo arriverà dal Centro territoriale per il volontariato: alle 20,30 al cinema Italia è prevista infatti la proiezione del film “Aria Ferma” di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo e Silvio Orlando. L’appuntamento si colloca tra le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza che i volontari del Tavolo carcere di Vercelli hanno scelto di realizzare. Prima della visione interverrà Bruno Mellano, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Mercoledì 12 ottobre alle 18 in seminario si parlerà de “La crisi del pane. Amicizia e giustizia alimentare: dalla fame dei Paesi lontani a quella dei nostri vicini”. “Vogliamo soffermarci sulle problematiche relative alla fame, viste le drammatiche prospettive venutesi a creare in seguito alle difficoltà commerciali nel trasporto del grano dall’Ucraina” afferma Zanatta.

Giovedì 13 ottobre dalle 8,30 alle 14 in seminario è in programma “Incontrarsi da culture lontane 1”, la consueta mattinata di studi rivolta agli studenti universitari e a quelli delle ultime classi degli istituti superiori. Alle 17 invece sarà la volta di “Incontrarsi da culture lontane 2”, una tavola rotonda sugli stessi temi e prospettive, con attori locali del territorio. Al termine un momento conviviale.

Festa Popoli 2022 non si concluderà con il tradizionale appuntamento in piazza ma con un Aperipopolo in programma venerdì 14 ottobre alle 19 allo spazio Gioin (Informagiovani, via Laviny).