Vercelli: "Io, alpino classe 1928, tra ricordi e gratitudine"

«Pagherò la mia tessera di iscrizione all’Associazione nazionale Alpini fino a quando avrò da vivere. A quel gruppo devo molto».

Classe 1928 («credo di essere il tesserato più vecchio a Vercelli», dice lasciando trapelare nostalgia e orgoglio) a Evaristo Bertolin, Angelo per tutti, brillano gli occhi quando ammette: «Sono orgoglioso di avere il mio cappello e i distintivi. Purtroppo, da quando ho problemi a camminare, non posso più partecipare alle iniziative, né alle riunioni in sede né ai raduni». Ricordi di momenti unici, che Bertolin ha ancora nitidi.

