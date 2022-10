Vercelli: il giuramento dei nuovi Vicari episcopali

Una giornata significativa quella odierna, venerdì 7 ottobre, per la Chiesa eusebiana. Facendo seguito alle recenti nomine decise dall’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, questa mattina negli uffici di Curia in seminario si è svolto il passaggio di consegne tra i membri del Consiglio episcopale che, tuttavia, entreranno in carica a tutti gli effetti a partire da lunedì 10 ottobre.

Il nuovo Vicario generale, don Stefano Bedello, prevosto del Duomo di Santhià, assumerà anche l’incarico di moderatore di Curia e subentrerà a don Mario Allolio. Quest’ultimo rimarrà parroco dello Spirito Santo in Vercelli, rettore della basilica di Sant’Andrea, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e interculturale, e al tempo stesso inizierà un nuovo impegno di docenza teologica a Novara. Anche gli altri tre Vicari episcopali uscenti, ovvero monsignor Giuseppe Cavallone, don Renzo Del Corno e monsignor Antonino Guasco, continueranno a guidare le rispettive parrocchie. In aggiunta segnaliamo che monsignor Cavallone manterrà il suo ruolo di delegato arcivescovile per i rapporti con il clero e le autorità civili e militari, mentre don Del Corno permane come direttore del Centro diocesano vocazioni e rettore del seminario (ad eccezione della gestione amministrativa).

Per quanto riguarda il nuovo Consiglio episcopale che aiuterà monsignor Arnolfo alla guida della Chiesa vercellese, congiuntamente a don Bedello vi sono: don Giancarlo Taverna, Vicario per la vita consacrata; don Davide Besseghini, Vicario per le problematiche sociali, caritative e ambientali; don Andrea Passera, Vicario per l’attuazione del piano pastorale diocesano. Alla sobria cerimonia di saluto e accoglienza svoltasi in Curia erano presenti anche altre tre figure legate al rinnovamento generazionale voluto dall’Arcivescovo: don Luciano Condina, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia (insieme con suor Francesca Vay e gli sposi Martina e Matteo Seno); don Marco Giugno, collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale vocazionale (unitamente a suor Bruna Tosetto, suor Giusi Diasottile e i coniugi Rita e Maurizio Borla); Carlo Greco, nuovo direttore della Caritas diocesana (che si coordinerà con don Besseghini per le problematiche sociali, caritative e ambientali).

«Ringraziamo monsignor Arnolfo per la fiducia che ha riposto in noi e speriamo di essere in grado di collaborare con lui per questo “cammino” di lavoro che continua, a maggior ragione in questo periodo del cammino sinodale - sono state le prime parole pronunciate dal nuovo Vicario generale, don Stefano Bedello, a nome anche degli altri “colleghi” episcopali - La logica è quella di continuare a prenderci per mano. Non possiamo fare a meno delle forze che arrivano dalla nostra Curia, perché è un po’ la “famiglia” della diocesi. Siamo tutti felici di iniziare con quello spirito di sinergia che, a dire il vero, c’è sempre stato. Non siamo nuovi a questi ambienti poiché tutti ricoprivamo già dei ruoli di servizio».

Al termine del giuramento solenne c’è stata la breve preghiera guidata da monsignor Arnolfo con l’invocazione al Signore «perché la nostra Chiesa eusebiana sia espressione della Sua volontà e sia l’incarnazione della presenza di Suo Figlio Gesù». Molto apprezzata la “postilla” formulata, poi, dal Cancelliere arcivescovile, don Ettore Esposito, dicendo che «i decreti di nomina sono stati fatti il 4 ottobre», quindi i nuovi Vicari episcopali sono «sotto la protezione di San Francesco d’Assisi», e che «il giuramento è stato fatto oggi, 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario».