Un Fondo di sostegno e resilienza" contro il caro energia

«Intendo trasformare la Tavola del Lupo Bianco in un "Fondo di sostegno e resilienza" per gli insostenibili disagi che molti vercellesi patiranno per il caro-energia».

E’ la promessa che il Lupo Bianco Carlo Olmo ha lanciato in vista della durissima stagione invernale che attende tante persone dopo l’annuncio del rincaro delle bollette.



L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 7 ottobre