Lilt Vercelli: "La prevenzione può salvare la vita"

Donne che hanno lottato. Alcune lo stanno ancora facendo. Forti. Guerriere. Ma anche delicate come i petali di loto, fiore che simboleggia la rigenerazione e forza vitale.

E ancora donne solidali, che condividono il messaggio della Lilt, quello rivolto alla prevenzione. In passerella al teatro Civico hanno sfilato domenica scorsa 55 modelle del Vercellese. Diverse per età, caratteristiche fisiche, ma accomunate per la maggior parte dall’esperienza del tumore al seno.

Due di queste "donne guerriere", Pinuccia Necco e Roberta Musso, raccontano la loro storia.

Gli approfondimenti e le interviste sul numero de La Sesia in edicola venerdì 7 ottobre