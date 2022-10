Il volontariato affronta la "nuova" povertà e fa i conti con i rincari

Comunità energetiche rinnovabili. Sono la nuova frontiera di CSVnet, il Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato.

Un’opportunità che non guarda solo alla sostenibilità ambientale e alla contingente necessità di raggiungere un’autonomia energetica, ma che porta con sé anche un risvolto di carattere sociale. A parlarne è Andrea Pistono, presidente del Centro territoriale per il volontariato Vercelli Biella, membro del direttivo nazionale di CSVnet, eletto anche nel Comitato esecutivo che coordina le attività. In questo ambito Pistono sta seguendo proprio lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili.

Aumenti che non riguardano solo luce e gas, ma anche quanto necessario a svolgere il proprio servizio di volontariato. Dai costi dei prodotti che compongono i pacchi alimentari a quelli per il mantenimento degli animali, dal carburante alla manutenzione dei mezzi impegnati nelle attività di trasporto di ammalati e anziani. "I rincari a 360° sono fonte di difficoltà per le odv", spiega Germana Fiorentino, vice presidente del Centro territoriale per il volontariato.

"Negli ultimi tre anni la povertà, a Vercelli e provincia, è aumentata del 30 per cento: un dato in linea con quello nazionale. Ma ci sono campanelli di allarme preoccupanti per il futuro: sull’incremento degli sfratti per morosità incolpevole e il numero di persone da seguire, perché ormai la povertà è multidimensionale": Carlo Greco, nuovo direttore della Caritas diocesana di Vercelli, lancia un messaggio importante: "Sarà fondamentale lavorare braccio a braccio con le istituzioni locali, Comune, Prefettura, Questura e Asl, facendo tutti insieme uno sforzo in più".

