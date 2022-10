Ente Nazionale Risi: "cabina di regia" per la prossima campagna di semina

Al fine di scongiurare che nella prossima campagna risicola ci sia un’ulteriore riduzione delle superfici a causa di carenza idrica, l’Ente Nazionale Risi, in accordo con le Regioni Piemonte e Lombardia, si è proposto come cabina di regia riunendo oggi, lunedì 3 ottobre, le associazioni irrigue del territorio e le organizzazioni agricole ed industriali del settore.

Dopo un’illustrazione delle difficoltà incontrate nella stagione è stato aperto un confronto tra le categorie dal quale è emersa l’esigenza di dare alle aziende risicole le più pronte informazioni per la gestione della prossima campagna di semina. Allo scopo, l’Ente Nazionale Risi organizzerà nei primi giorni di novembre un nuovo incontro allargato ad altri soggetti istituzionali ed al mondo scientifico per la definizione e l’illustrazione di azioni concrete in favore di una ripresa della risicoltura nazionale.