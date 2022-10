Un Quadrilatero che cresce

Una splendida monografia della collana de "I Tascabili di Palazzo Lascaris" per celebrare la Giornata del Quadrilatero, fissata ogni 2 ottobre dalla Regione Piemonte con la legge n.16 del 2021 per ricordare e tramandare l'epopea delle quattro squadre che nei primi anni del Novecento furono protagoniste assolute del calcio italiano ai suoi massimi livelli: Alessandria, Casale, Novara e Pro Vercelli.

Il volume, assolutamente emozionante, è firmato da Mario Bocchio e Giovanni Monaco, con l'ausilio di Aurelia Jannelli, direttrice del Processo legislativo e Comunicazione istituzionale della Regione e con la collaborazione dei giornalisti, storici e collezionisti Emanuele Bellingeri, Alex Tacchini, Simone Balocco, Ciro Cassaneti, Sergio Giovanelli, Luca Rolandi, Gigi Poggio, Giancarlo Ramezzana, Mimma Caligaris, Simone Iappini e Paola Piola, “Museo Grigio” e “Il Quadrilatero del Pallone”. La scelta del 2 ottobre cade nel giorno dell’anniversario della prima giornata del Campionato di Massima Serie, allora denominato Prima divisione 1921-‘22, in cui i 4 club furono protagonisti.

La legge regionale che istituisce la ricorrenza, fu promossa l'anno scorso da Carlo Riva Vercellottoli (Fdi: "Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia che ha deciso di far uscire questa pubblicazione"), insieme ai relatori per la Maggioranza Federico Perugini (Lega: "Questa ricorrenza continua e sarà ogni anno più importante e coincide anche casualmente, ma alla perfezione, con La Giornata dei Nonni, ovvero coloro che tramandano le nostre tradizioni"), e per l'Opposizione Sarah Di Sabato (M5s)Diego Sarno (Pd) e Francesca Frediani (M4o). La Legge Regionale integra la norma del 2020 che prevede il ricordo del Grande Torino il 4 maggio e delle vittime dello stadio Heysel il 29 maggio.

Di Quadrilatero si è parlato anche e soprattutto nella conviviale del Panathlon Club di Novara del presidente Carlo Accornero, tenutosi lo scorso lunedì 26 settembre, nell'area ospitality dello stadio "Piola" di viale Kennedy e organizzato dal giornalista novarese Renato Ambiel. Nell'occasione, il relatore Luca Rolandi, autore del volume "Quando vinceva il Quadrilatero", ha deliziato soci e ospiti del club service degli sportivi, corroborato dagli effervescenti interventi dello stesso Ambiel (per il Novara FC), dello storico statistico Sergio Giovanelli da Alessandria, del giornalista Gianluca Marchese (Casale Calcio) e da Alex Tacchini (Pro Vercelli). Alla serata, hanno partecipato, tra gli altri, il Governatore del Distretto Piemonte-Valle d'Aosta Maurizio Nasi, i presidenti dei Panathlon di Vercelli e Alessandria Agostino Gabotti e Peo Luparia, oltre agli illustri campioni olimpionici Mario Armano (oro a Grenoble 1968 e nel bob a 4, nonchè past-president del club novarese) e Cosimo Pinto (oro nei mediomassimi a Tokyo 1964). Parallelamente, nientemeno che da Bari, lo storico e collezionista Antonio Priore, in collaborazione con il Museo del Casale Calcio, sta organizzando una incredibile giornata-reunion in cui interverranno i familiari dei grandi campioni del Quadrilatero, che si dovrebbe tenere domenica 13 novembre nella città nerostellata.