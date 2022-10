Quarta dose Piemonte: preadesione per tutti gli over 12

Si amplia la campagna di vaccinazione contro il covid-19 anche in Piemonte. Da venerdì 30 settembre, come previsto dalle disposizioni nazionali, anche nella nostra regione sarà possibile preaderire alla quarta dose di vaccino per tutti i cittadini con età maggiore o uguale a 12 anni.

Come sempre, anche in questo caso il sito di riferimento è www.ilpiemontetivaccina.it; una volta entrati nella home page, scorrendo la pagina, si arriverà alla sezione dedicata alle preadesioni e basterà quindi cliccare sulla categoria interessata. Agli over 12 interessati, come previsto dalla circolare ministeriale, verranno somministrati i nuovi vaccini bivalenti in uno degli hub vaccinali del territorio previa comunicazione che arriverà qualche giorno dopo la preadesione.

Dal 3 ottobre, invece, tutti gli over 60 per cui era stata aperta la preadesione ma che ancora non hanno partecipato alla campagna vaccinale verranno contattati direttamente dalle Asl di riferimento. In modo analogo alle dosi precedenti, anche in questo caso per poter accedere alla quarta dose (o seconda dose booster) dovranno essere passati almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione. Oltre che presso un hub vaccinale della regione, sarà possibile effettuare la vaccinazione sia dal proprio medico se vaccinatore sia in una delle farmacie aderenti (clic qui per l’elenco completo).

La quarta dose, ricordiamo, è già prevista anche per le donne in gravidanza che in Piemonte possono recarsi ad accesso diretto in qualsiasi hub vaccinale del territorio. Infine, dal 3 ottobre partiranno anche le convocazioni per la somministrazione della quinta dose a tutte le persone immunodepresse.