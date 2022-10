Blocco euro 4 ma non solo: le regole per le auto diesel in Piemonte

Il 15 settembre scorso sono scattate le nuove regole per la circolazione di auto diesel durante l’inverno. Al blocco dei motori diesel euro 0, euro 1 e euro 2, infatti, sono state introdotti nuovi limiti alla circolazione di auto con motori diesel euro 3 e euro 4. Il divieto di circolazione per queste ultime due categorie, considerate le più inquinanti, vige dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19. A questo, si aggiunge il divieto totale di circolazione dalle 0 alle 24 dal lunedì alla domenica di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a euro 1.

Come lo scorso anno, anche in questo inverno 2022/2023 le misure di contenimento degli inquinanti andranno ad intensificarsi in base alla previsione del superamento delle soglie di PM10 di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi. In questo caso si parla di semaforo arancione e scatteranno, oltre a quelle già previste, le seguenti limitazioni:

blocco dei veicoli euro 3 ed euro 4 (adibiti al trasporto di persone e al trasporto merci) dalle 8 alle 19, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi;

(adibiti al trasporto di persone e al trasporto merci) dalle 8 alle 19, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi; blocco delle auto con motore diesel euro 5 dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana compresi i festivi;

Maggiori inasprimenti potranno essere attuati in caso di semaforo rosso, ovvero al superamento della soglia di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi. In questo caso verranno bloccati anche tutti i veicoli con motore diesel euro 5 adibiti al trasporto merci dalle ore 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

È possibile leggere (cliccando qui) il testo completo della delibera della giunta regionale in materia di misure antismog. Il semaforo Arpa che segnala le misure in atto è invece consultabile online (clic qui) o sui siti dei comuni coinvolti, come quello di Vercelli (clic qui).