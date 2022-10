Dal 1° ottobre fine dell'obbligo di indossare mascherine sui mezzi pubblici

Mascherine sui mezzi pubblici, sparisce l'obbligo dal 1° ottobre

Dal prossimo 1° ottobre decadrà l'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto, ma nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, l'obbligo è stato prorogato fino al 31 ottobre.

"Una proroga dettata da ragioni di prudenza visto che i casi stanno tornando nuovamente a crescere e la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose con i vaccini bivalenti stenta a decollare. Ospedali, ambulatori e residenze sanitarie assistite ospitano pazienti fragili e in questo caso un surplus di attenzione viene ritenuto ancora necessario. Si tratta in ogni caso di una proroga limitata nel tempo dal momento che alla fine del prossimo mese potrebbe essere già in carica un nuovo governo che deciderà autonomamente a quel punto come intervenire anche su questo punto", spiega Quotidiano Sanità.

Su treni, navi e autobus da oggi, sabato 1° ottobre, non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione, mentre per i luoghi di lavoro è in vigore fino al 31 ottobre un protocollo secondo cui "il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo (non obbligatorio). Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda". Permane fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per i sanitari.