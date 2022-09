Vercelli: "Ingressi vietati a chi fa fatica a camminare"

Quando deve prendere l’autobus per andare a fare la spesa, esce di casa con il carrellino e… uno sgabello.

«Me lo sono comprata perché altrimenti non riesco a salire sull’autobus», racconta un’anziana vercellese. «È pieghevole» dice, mentre mostra come lo richiude tirando una cordicella che lei stessa ha appeso allo sgabello. Altri problemi, forse più facilmente risolvibili, sono quelli lamentati da un vercellese costretto a spostarsi su una “motoretta-carrozzina”: «Io non posso entrare nella basilica di Sant’Andrea, mentre per il Piccolo studio, ho scoperto di poter accedere dall’ingresso dell’università. Difficoltà anche al Mac e sui viali».



