Vercelli: i 104 anni dell'ex mondina Palma Latrofa

Ha 104 anni, è un’ex mondina, e ricorda quei tempi con gioia e dolore.

Palma Latrofa, di origine pugliese, si trasferì a Vercelli dal 1947; ora si trova nella casa di riposo di Caresanablot, dove in settimana è stata festeggiata. È nata il 10 settembre 1918 e conserva ancora una grande lucidità. Racconta del lavoro in risaia, «orrendo e faticoso» e delle rane, «mi facevano senso, ma poi scoprii che erano molto utili e a costo zero per nutrire la mia famiglia».

