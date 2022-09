Camion si ribalta sulla carreggiata, chiuso un tratto della Vercelli-Novara

++ AGGIORNAMENTO ORE 16 ++

Anas fa sapere che è stata riaperta al traffico la statale 11 “Padana Superiore” a Casalino (No).

----------------------------------------------------

A causa di un incidente la statale 11 “Padana Superiore” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Casalino, in provincia di Novara (km 88,600).

Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante ha sbandato in maniera autonoma ribaltandosi al margine della carreggiata. Per consentire le operazioni di recupero e rimozione del veicolo la statale è temporaneamente chiusa al traffico per un tratto di circa 5 chilometri. La circolazione è indirizzata sul percorso alternativo con indicazioni in loco.

Il personale Anas, i vigili del fuoco e le Forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.