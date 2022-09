Vercelli: il saluto dell'arcivescovo Arnolfo al mondo della scuola

All’inizio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere questo breve messaggio di augurio a tutti coloro che costituiscono il variegato mosaico della scuola, perché so quanto essa viva una situazione non facile e abbia bisogno dell’impegno di tutti.

La scuola ha bisogno della passione e della competenza degli insegnanti, ai quali auguro di lavorare per sviluppare - in ogni bambino, in ogni ragazzo - la curiosità e l’amore per il sapere in tutte le sue forme, come unico antidoto contro l’appiattimento culturale e l’annebbiamento del pensiero in cui siamo scivolati e che dobbiamo arginare al più presto. A questo proposito permettetemi di dire che la scuola ha bisogno del contributo educativo degli insegnanti di religione, ai quali auguro di portare in classe una seria preparazione professionale, incardinata sulla testimonianza dei valori e dei principi umani e spirituali del Vangelo, sull’esempio dell’insegnamento di Gesù Maestro. La scuola ha bisogno delle capacità organizzative e dell’attenzione alle persone dei dirigenti e degli operatori scolastici, ai quali auguro di affrontare le onerose criticità dei loro Istituti, non in base a meri criteri aziendalistici, ma anche e soprattutto con saggia lungimiranza, nell’interesse primario della scuola intesa come comunità educante.

La scuola ha bisogno della collaborazione delle famiglie, alle quali auguro di offrire con spirito costruttivo la loro disponibilità a realizzare una vera alleanza educativa orientata alla formazione integrale, umana e culturale, dei propri figli. La scuola ha bisogno soprattutto della vitalità e dell’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi, ai quali auguro di affrontare il nuovo anno scolastico con serenità e con fiducia nelle proprie capacità, con la speranza e il desiderio di nuove e preziose opportunità di conoscenze e di esperienze, con lo slancio verso l’apertura al mondo, nel quale costruire relazioni buone e autentiche per un’umanità più fraterna, solidale e rispettosa del creato. Che Dio benedica la scuola, perché sia spazio di dialogo e di comunione, tempo di crescita in umanità, laboratorio del futuro degli uomini e delle donne di domani!

+don Marco Arnolfo