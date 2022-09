Sicurezza informatica: un webinar dedicato alle aziende

Cybersecurity: come proteggere la propria azienda? La risposta arriva da un webinar, in programma il 27 settembre, sul nuovo servizio di sicurezza informatica della Camera di Commercio per le imprese.

Attacchi cyber, furti di dati strategici e di identità sono rischi all’ordine del giorno per chi fa impresa. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, attraverso il suo Punto Impresa Digitale, mette a disposizione degli imprenditori del territorio due nuovi strumenti di sicurezza informatica per aiutarli a intercettare tempestivamente queste situazioni, tutelando sia i propri dati sia quelli di clienti e fornitori. Gli strumenti verranno presentati nel corso del webinar in programma martedì 27 settembre alle ore 11, iniziativa organizzata in collaborazione con Dintec, InfoCamere, Cnr e Yoroi.

L'appuntamento si aprirà con i saluti del presidente della Camera di Commercio Fabio Ravanelli, dopo i quali verrà introdotto il nuovo servizio camerale di cybersecurity da parte di Alessio Misuri (Dintec). Funzionamento e attivazione dei due strumenti di analisi dei rischi informatici, denominati Pid Cyber Check e Cyber Exposure Index, saranno approfonditi nel dettaglio da Fabio Martinelli (Cnr) e Marco Castaldo (Yoroi), per concludere con una panoramica delle attività promosse in ambito digitale dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, illustrate dal Digital Coordinator Pid Michela Petrera.

Il webinar è gratuito e rivolto in particolare alle imprese che possiedono un sito web e un'email con dominio aziendale. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione online dal sito www.pno.camcom.it dove sono disponibili il programma dell’evento e il link per accedere e provare in anteprima i servizi di valutazione e autodiagnosi dei rischi informatici. Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere richieste al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio ([email protected]).